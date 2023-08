è di nuovo un giocatore dell'Inter.. Lo comunica il club tramite i propri canali: "L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024".- Nella passata stagione Sanchez ha vestito la maglia del Marsiglia: 44 presenze e 18 gol in Francia. Un altro campionato esplorato, il sesto della carriera, prima di tornare in Italia, ancora una volta, ancora per vestirsi di nerazzurro. Il viaggio del Niño riparte da Milano, riparte dall’Inter.- Il cileno non dovrebbe essere disponibile con il Cagliari. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport,non sarà a disposizione di Inzaghi. Potrebbe rientrare con la Fiorentina a San Siro.