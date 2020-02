Un nuovo stop in casa Inter. In queste ore, infatti, si è fermato Sebastiano Esposito e il club nerazzurro a margine della sfida di Coppa Italia contro il Napoli ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante: “Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana”. Esposito salterà anche la Lazio e - secondo quanto appreso da Calciomercato.com - starà fuori una decina di giorni.