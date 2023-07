Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi a causa di una lombalgia da sovraccarico.#ForzaInter #InterJapanTour2023 #AlNassrInter — Inter (@Inter) July 27, 2023

non prenderà parte all'amichevole che oggi vedràaffrontarenel corso dell'Inter Japan Tour. Il centrocampista armeno non andrà neanche in panchina e rimarrà a riposo per un leggero problema fisico che lo costringerà ai box. Si tratta di una lombalgia da sovraccarico che ha convinto Inzaghi a non rischiarlo.Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi a causa di una lombalgia da sovraccarico