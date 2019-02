L'Inter cambia e conferma sostanzialmente la fine della stagione sportiva per Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato dell'Inter, è stato infatti escluso dalla rosa dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A a conferma che i problemi fisici al ginocchio sinistro sono incredibilmente seri e non gli consentono di poter scendere in campo.



La Lega Serie A, infatti, ha pubblicato le liste dei 25 giocatori schierabili nelle gare di campionato delle 20 squadre. Una lista che ufficializza per l'Inter l'esclusione di Vrsaljko, sostituito dal neo acquisto, arrivato nelle ultime battute del calciomercato invernale, il portoghese Cedric Soares.