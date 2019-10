Stefanoha lasciato il campo inper un problema muscolare. Il numero 12 nerazzurro non ha potuto così concludere il big match e rispondere alla chiamata della Nazionale. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro circa le sue condizioni."Esami clinici e strumentali per Stefano Sensi questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni". Stiramento, quindi, per Sensi, fondamentale in questa Inter di inizio stagione.