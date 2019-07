L'Inter ha comunicato gli allenatori del settore giovanile per la nuova stagione. La formazione Primavera sarà guidata ancora da Armando Madonna, che sarà affiancato da Tiziano Polenghi nel ruolo di allenatore in seconda. Lo staff Under 19 sarà completato poi da due graditi ritorni nella famiglia interista: Nicola Beati (prodotto del vivaio nerazzurro e campione d'Italia con la Primavera, con cui ha vinto anche una Viareggio Cup) ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico mentre Paolo Orlandoni (5 Scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League ed 1 Mondiale per Club nelle sue 7 stagioni in nerazzurro) sarà preparatore dei portieri e responsabile dei preparatori dei portieri di tutto il Settore Giovanile e Femminile.



Il 2019/2020 segnerà anche la nascita del nuovo campionato Under 18 a carattere nazionale dedicato ai classe 2002, che saranno allenati da Andrea Zanchetta (fresco vincitore del Campionato e della Supercoppa Under 17), sostituendo - per le Società di Serie A e B - il Campionato Berretti.

Nuova avventura anche per Cristian Chivu, che sarà alla guida della formazione Under 17 dopo l'esperienza positiva con l'Under 14. Tutto confermato invece per quanto riguarda le panchine dell'Under 16 e dell'Under 15, sulle quali siederanno rispettivamente Gabriele Bonacina e Paolo Annoni.