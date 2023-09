Nuovo sponsor di maglia per l'Inter. Ufficiale l'accordo con U-Power, l'azienda italiana sarà Official Back Jersey Partner dei nerazzurri e farà il suo debutto domani nel derby con il Milan.



COMUNICATO - Sarà U-Power, azienda italiana leader in Europa nelle calzature e nell'abbigliamento da lavoro di fascia premium, il nuovo Official Back Jersey Partner di FC Internazionale Milano.



L’accordo è stato siglato oggi presso l’Inter HQ alla presenza di Franco Uzzeni, Presidente e CEO di U-Power Group SPA, di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, e Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. La partnership avrà durata quadriennale - dal 2023 al 2027 - e rappresenta l’unione tra due brand leader dei rispettivi settori e che hanno fatto della continua ricerca dell'eccellenza il tratto distintivo del proprio processo di crescita.



Il logo U-Power avrà un esordio d’eccezione: il brand sarà infatti presente sul retro della maglia della Prima Squadra già in occasione del derby tra Inter e Milan di sabato, per poi comparire anche sulla divisa della prima squadra femminile (a partire da Inter-Fiorentina) e della Primavera in tutte le gare di campionato e Coppa Italia.



Costante propensione al miglioramento delle performance a 360 gradi, con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità: sono questi i valori che da sempre contraddistinguono U-Power e che hanno trovato nella visione dell’Inter la medesima comunione di intenti.