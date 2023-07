Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass der Offensivspieler Darian Males ab sofort der ersten Mannschaft angehört und somit von Inter Mailand nach Bern wechselt: YB und der 17-fache Schweizer U21-Nationalspieler haben einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2027 unterschrieben.… pic.twitter.com/bjyW1hhJYp — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 19, 2023

, attaccante svizzero classe 2001 che nell'ultima stagione ha giocato con il Basilea. Per lui un contratto quadriennale fino al 2027."Il BSC Young Boys è molto contento che l'attaccante Darian Males faccia ora parte della prima squadra e si trasferisca così dall'Inter al Berna: il 17 volte nazionale svizzero U21 ha firmato un contratto quadriennale fino al estate 2027. Darian Males si è formato all'FC Luzern ed è stato membro di tutte le squadre giovanili della Federcalcio svizzera. Circa tre anni fa è passato all'Inter, che lo ha poi ceduto in prestito al Genoa e al Basilea. L'attaccante 22enne ha giocato 106 partite serie per il Basilea dal febbraio 2021 e ha segnato 19 gol e 27 assist - si legge nella nota -. La scorsa stagione ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni con la squadra del Basilea, con Darian Males a quota 28 punti (11 gol e 17 assist)".