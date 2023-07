L'Inter ha ceduto in prestito al Brest l'attaccante uruguaiano Martin Satriano. La punta, l'anno scorso in prestito all'Empoli si trasferisce in Francia con la stessa formula.



IL COMUNICATO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martin Satriano al Brest. L'attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.