, la media company che gestisce attività media, broadcast e sponsorizzazioni di Fc Internzaionale Spa,La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale e servirà al club per rimborsare i crediti legati ai due vecchi finanziamenti in scadenza 2022 e ricavare anche un margine operativo per la stagione. Nella nota Inter Media and Communicationin particolare quelli legati allo sponsor di maglia per cui sono previsti incassi per 120 milioni di euro fino a fine 2025.- "​Il Bond servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese".e, nonostante l'impatto della pandemia di COVID-19 e l'inedita interruzione del business e del settore causata dalla pandemia,Dal momento che l'Inter è la prima squadra di calcio in Italia in base al pubblico presente allo stadio e tra i primi tre club in base all'audience televisiva, ci vengono assegnate una delle maggiori porzioni della quota diritti tv dalla Serie A, entrate aumentate dal 2019"."Per la sponsorizzazione delle magliette abbiamo ampliato la partnership esistente con il nostro partner tecnologico globale, Lenovo, come nostro sponsor per il retro della maglietta e abbiamo annunciato nuove partnership con Socios.com e Zytara Labs, da cui prevediamo di ricevere circa 119 milioni di euro in totale fino al 2025",