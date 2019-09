The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH — ECA (@ECAEurope) September 10, 2019

Ora è ufficiale:, l'associazione dei club europe che si è riunita ieri e oggi all'Hotel Presidente Wilson di Ginevra. L'organo direttivo ha accolto il presidente dell'Inter, dato come favorito alla vigilia. Zhang, primo cinese ad essere parte dell'Eca, ha battuto la concorrenza di Aurelio De Laurentiis, che tuttavia in mattinata aveva commentato: ​"Io e Zhang ci stimiamo, non saremmo mai andati in competizione per lo stesso ruolo".. Gazidis, che paga l'esclusione dei rossoneri dalle coppe europee, è tuttavia presente a Ginevra in quanto anima storica dell'Eca.. Al termine delle votazioni, Stevan Zhang ha dichiarato: ": negli Stati Uniti e in Cina c'è una generazione di giovani imprenditori che sta ricoprendo ruoli di responsabilità. Credo che all’Eca sia piaciuta la freschezza di nuove idee. Il calcio non è solo i 90', dai social a youtube ha grandi margini di crescita. E in questo campo posso dare il mio apporto".