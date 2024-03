Inter, ultima di Zielinski da avversario: tutti i colpi 'pronti' e quelli al vaglio per l'estate

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nella gallery di seguito vi mostriamo sinteticamente come si sta formando la campagna acquisti estiva 2024/25 dell'Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

. O meglio, che si chiuderà a fine stagione.. Per carità, è sempre bene mettere le mani avanti e precisare che niente è ufficiale fino all'annuncio della società che acquista e al deposito del contratto, ma, dalla famiglia del calciatore alle due dirigenze. Stasera Inter-Napoli sarà l'ultima partita del polacco da avversario dei probabilissimi futuri campioni d'Italia, quindi sarà tempo di pensare al momento in cui ci sarà da indossareUn pensiero, questo, coltivato sia da Zielinski, che comunque rimane a disposizione di Calzona fino a giugno (anche se era stato messo fuori dalla lista Champions proprio per questo), sia da Mehdi, attaccante del Porto che, come l'ex Empoli, si svincola a fine stagione e ha già concordato con l'Inter il suo prossimo contratto. E ci sono anche alcuni altri giocatori che sono già finiti con forza nel mirino della dirigenza milanese.