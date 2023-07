Lunedì 17 luglio. E' questa la data entro cui l'Inter dovrà chiudere la trattativa per il ritorno di Lukaku, che altrimenti dovrà presentarsi agli allenamento col Chelsea. Che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino, mentre i nerazzurri sono disposti a spingersi a un massimo di 30 milioni più altri 5 milioni di bonus. Come si legge sul Corriere dello Sport, sullo sfondo ci sono Paris Saint-Germain e Juventus, nonostante l'attaccante belga aspetti ancora l'Inter.