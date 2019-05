Ultima seduta di allenamento per l'Inter prima di partire per Udine in vista della partita di domani con l'Udinese. L'iniziale torello ha preceduto la fase di riscaldamento, seguita poi dal lavoro muscolare e da cambi di direzione e scatti. Poi la parte tattica e, in chiusura, la classica partitella finale. Tra i convocati unico assente Vecino.