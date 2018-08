A Bologna si vedrà l'ultima Inter "sperimentale" della stagione. È quanto scrive la Corriere dello Sport, che spiega come con l'avvento della Champions il tecnico dovrà essere bravo a trovare il giusto sistema di gioco per la sua squadra.



“Ecco, le due settimane di stand-by sarebbero pure un ideale trampolino verso l'Inter vera. Il palazzo nerazzurro ha ancora le impalcature. Va così, quando si cambia molto. Il fatto è che la squadra sembrava già pronta. Un'impressione sciolta di colpo nei primi 180 minuti di questo campionato. Di certo, la quadratura va trovata in fretta: una volta preso il ritmo dei due impegni alla settimana, è improbabile che l'Inter possa cambiare modulo con la stessa disinvoltura di adesso. Quando i processi sono lontani, e la squadra sta ancora giocandosi il bonus del rodaggio. In pratica, quella col Bologna sarà l'ultima partita davvero “sperimentale”.