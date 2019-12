Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Marcos Alonso è sempre l'obiettivo numero uno per l'Inter per rafforzare la fascia sinistra del centrocampo. Il Chelsea però chiede 45 milioni di euro, così i nerazzurri studiano le alternative: c'è Kurzawa del PSG e, per l'estate, Thomas Meunier, che andrà in scadenza di contratto sempre con il PSG.