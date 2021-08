Via vai sul mercato in attacco dell'Inter. Lukaku è tornato al Chelsea e dalla Roma è arrivato Dzeko, ma i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per mettere un'altra punta a disposizione di Simone Inzaghi. Senza troppa fretta perché sabato 21 agosto inizia il campionato di Serie A con la prima giornata a San Siro contro il Genoa, ma la campagna trasferimenti estiva chiude martedì 31 agosto e quindi ci sono ancora venti giorni di tempo.



In cima alla lista della spesa nerazzurra ci sono sempre i nomi del colombiano Duvan Zapata e dell'argentino Joaquin Correa: due elementi dalla caratteristiche molto diverse, ma dai costi abbastanza simili. Questa sera Marotta e Ausilio hanno cenato a Milano con Lucci, agente di Dzeko ma anche di Correa. Comunque non sarà facile trovare un accordo favorevole con Atalanta e Lazio, non a caso l'Inter sta valutando delle soluzioni alternative.



In questo senso si complica la pista che porta all'ex juventino Moise Kean, rientrato all'Everton dopo il prestito al PSG. Mentre spuntano le candidature di altri due italiani: Lorenzo Insigne e soprattutto Andrea Belotti. Entrambi sono in scadenza di contratto a fine stagione (giugno 2022). A differenza del Napoli, il Torino ha già offerto un rinnovo con tanto di aumento d'ingaggio da 2 a 3 milioni di euro netti all'anno. Il Gallo sta prendendo tempo proprio perché aspetta la chiamata di un'altra squadra tra Inter, Roma (in caso di fumata nera per Abraham del Chelsea) e Atalanta se invece Zapata dovesse trasferirsi a Milano.