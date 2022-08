L'Inter non fallisce l'approccio contro le piccole, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia questa differenza con il passato.



“Tre gol – Lautaro, Calhanoglu, Correa –, più una traversa di Lukaku, più quattro-cinque palle gol grandi e grosse. Sull’altro fronte, zero tiri in porta e uno fuori dopo settantuno minuti. Niente, insomma. Poteva finire con sei gol di differenza, anche sette, ma il 3-0 non cambia prospettiva. L’Inter gioca un altro campionato. Una volta, affrontare le piccole all’inizio presentava una percentuale di rischio: oggi sembra che anche questa tradizione si stia estinguendo”.