L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la buona prestazione dell'ex nerazzurro Alfred Duncan e spiega come il centrocampista del Sassuolo possa essere un rimpianto per l'Inter.



“La bella partita di Duncan, ma anche delle sue ottime stagione, e l’esplosione di Zaniolo nella Roma, portano alla riflessione che l’Inter spesso non dà la meritata fiducia ai suoi giovani. Sono due esempi, ma se ne potrebbero fare altri. Il fatto è che non è soltanto un problema dell’Inter ma in generale della squadre italiane. E i ragazzi «fatti» in casa costano meno”.