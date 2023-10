La scalata di Valentin Carboni verso il grande calcio sembrava segnata. Qualche presenza con l’Inter, la chiamata dell’Argentina, un prestito dove mostrare di poter brillare già in Serie A e quindi l’esplosione. Questi almeno erano i piani del club nerazzurro che, in estate, l’ha prestato al Monza. Società amica, vicina a Milano, abile nel lanciare giovani promesse: un matrimonio perfetto, insomma. Eppure di Carboni alla squadra di Palladino si è visto davvero poco. Il classe 2005 ha disputato 19 minuti in Coppa Italia e 6 in campionato, troppo poco per giocatore e club nerazzurro. La carenza di attaccanti ora potrebbe spingere Marotta e Ausilio a riportare a casa l’argentino che, paradossalmente, potrebbe trovare più spazio all’Inter che al Monza.