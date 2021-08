Edin Dzeko si, ma non solo. L'Inter continua a studiare il mercato alla ricerca di un altro rinforzo per il dopo-Lukaku e in pole position, nonostante i tanti nomi fatti finora, c'è sempre Joaquin Correa. L'attaccante in uscita dalla Lazio è il preferito di Inzaghi e ha costi più abbordabili rispetto a tutti gli altri obiettivi.