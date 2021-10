Il gol del 2-1 contro lo Sheriff potrebbe segnare il suo rilancio dopo un periodo complicato, ma Arturo Vidal non è certo di poter contare su una maglia da titolare in vista della sfida con la Juventus, sua ex squadra, contro cui ha deciso anche il match lo scorso anno con un bel colpo di testa. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Inzaghi dovrà sceglierne uno tra il cileno e Calhanoglu.



“Vidal punta una maglia da titolare, ieri ha pure pizzicato Bonucci: «Dice che il nostro scudetto è stato immeritato? Vedremo domenica chi è il più forte». Ma in quella posizione Inzaghi ritroverà anche Calhanoglu: il ballottaggio tra il cileno e l’ex milanista animerà la vigilia. E il turco regalerebbe a Inzaghi una buona gestione del pallone, la capacità di dettare i ritmi garantendo un aiuto prezioso a Brozovic in fase di avvio dell’azione”.