Luciano Spalletti aspetta un rinforzo a centrocampo. Lo ha detto ieri sera nell’intervista rilasciata a Rai Sport, senza troppi giri di parole. La priorità resta il terzino destro, poi il centrocampista e infine può arrivare anche un esterno d’attacco. Ma dipenderà più dalle occasioni che offrirà il mercato e da eventuali cessioni. Sul terzino la situazione è chiara: Sime Vrsaljko è la prima scelta, poi ci sono Matteo Darmian e Davide Zappacosta. E per il centrocampo chi segue l’Inter? Mousa Dembelé si è allontanato negli ultimi giorni: troppo alte le richieste del Tottenham per il cartellino del belga e anche quelle dello stesso giocatore, che vuole un ultimo super ingaggio europeo all’età di 31 anni. Le piste attualmente calde per i nerazzurri sono tre e portano a Nicolò Barella, Arturo Vidal e Tiémoué Bakayoko.



SUGGESTIONE VIDAL - “Vidal e Vrsaljko adatti al progetto Inter? Mi fai dire cose che riguardano Ausilio, professionista di tutto riguardo. E’ l’addetto a fare le trattative, ora sta tornando dalla Cina, non so quali siano le ultime notizie, durante il volo non ci si può sentire. Sono sicuramente calciatori forti che avrà messo anche nel mirino per andare poi a parlare di eventuali trattative, come ce ne sono anche altri. E’ un settore suo, è giusto che ne parli lui”, ha detto ieri Luciano Spalletti, non smentendo l’interesse per Arturo Vidal. Il centrocampista ex Juventus, sotto contratto col Bayern fino al 2019, vuole lasciare la Germania: Chelsea e Manchester United sono vigili sulla situazione, ma anche l’Inter ha i riflettori puntati sul cileno. Il club bavarese chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del classe 1987, che nei piani nerazzurri affiancherebbe Marcelo Brozovic in mediana.



IDEA BAKAYOKO - Tiémoué Bakayoko è un nome emerso negli ultimi giorni per la mediana dell’Inter. Con l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, il centrocampista classe 1994 arrivato dal Monaco per 40 milioni di euro può dire addio. Non rientra nei piani dell’allenatore ex Napoli e l’entourage del francese - sotto contratto fino al 2022 coi Blues - si sta già muovendo per trovargli una nuova sistemazione: lo ha proposto al Siviglia e al Borussia Dortmund, ma anche l’Inter ha chiesto informazioni. In caso di cessione in prestito con diritto di riscatto, Piero Ausilio potrebbe accelerare per il giocatore. Dopo le stagioni positive con la maglia del Monaco, al Chelsea con Antonio Conte ha deluso. Anche per questo motivo i Blues - che hanno preso Jorginho dal Napoli - sembrano disponibili anche a una cessione in prestito e non a titolo definitivo.



BARELLA SEMPRE VIVO - Il terzo nome è quello di Nicolò Barella, da tempo nel mirino del direttore sportivo dell’Inter. Molto difficile, ma non impossibile che il centrocampista classe 1997 lasci la Sardegna quest’estate, ma Ausilio continua ad aggiornarsi in merito. Il procuratore del giocatore del Cagliari - valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro - è Alessandro Beltrami, lo stesso di Radja Nainggolan. Quest’ultimo e Ausilio una chiacchierata su Barella l’hanno già fatta, ne seguiranno altre. E anche qui, Spalletti non ha smentito: “Barella che ha lo stesso procuratore di Radja per la mediana? Io posso darti il numero di telefono di Ausilio. Quelli scritti sui giornali sono nomi di cui ha parlato anche a me, è dentro discorsi con Darmian, con Vrsaljko, poi ci sono anche altre situazioni. Le informazioni che avete vanno nella direzione giusta, poi nello specifico fa Ausilio e noi ci fidiamo di lui”. Tre nomi, per un posto: l’Inter si muove per regalare un centrocampista a Spalletti.



