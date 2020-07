Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, in quanto il club nerazzurro ha deciso che andrà a farsi le ossa lontano da Milano. Sono due i club interessati al classe 2002: il Monza, in Serie B, e, come scrive Tuttosport, la Sampdoria, piazza gradita al talento interista.