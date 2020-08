Dal 6 dicembre Kwadwo Asamoah non mette più piede in campo. Il ghanese è stato anche escluso dalla lista dei calciatori iscritti alla fase finale di Europa League e il suo futuro è sempre più lontano dall’Inter. Secondo ghanasoccernet.com, sul giocatore c’è il forte interesse del Fenerbahce, ma anche del Benevento di Pippo Inzaghi. L’Inter chiede 3 milioni per il giocatore.