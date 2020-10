Luciano Spalletti può ripartire dall’estero. Come riporta l’emittente saudita Sport 24 Tv, l’Al Nassr ha deciso di esonerare il tecnico, il portoghese Rui Vitoria, e sta pensando al tecnico ex Inter, ancora sotto contratto coi nerazzurri. Nella prossima sfida ci sarà Elaine Horvart in panchina, poi la speranza dell’Al Nassr è quella di poter abbracciare il tecnico toscano.