Il Galatasaray pensa a Vidal. Come scrive Sporx, il club turco è alla ricerca di un centrocampista di esperienza da regalare a Terim e il cileno, che all’Inter sta faticando, è in cima alla lista. Felicevich, agente dell’ex Bayer, Juve, Bayern e Barcellona, ha già avviato i contatti col Gala, che vorrebbe prenderlo a zero pagando l'intero ingaggio richiesto.