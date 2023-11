L'Inter sta lavorando con forza sul mercato dei potenziali svincolati, ovvero i giocatori che vedranno il proprio contratto scadere al 30 giugno 2024. Marotta e Ausilio hanno in programma un colpo a zero per reparto con Djalò del Lille in difesa, Zielinski del Napoli a centrocampo e Taremi del Porto in attacco.