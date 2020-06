"Sandro Tonali è a un passo dall'Inter". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista del Brescia, legato a una sfida con la Juventus che vede i nerazzurri in pole position: secondo il quotidiano, c'è anche il rischio che il Brescia lo tenga più spesso in panchina in caso di retrocessione anticipata così da evitare infortuni.