L'Inter è alla finestra sul mercato dei centrocampisti. Secondo Tuttosport, dal Manchester United dovrebbe arrivare a parametro zero Tahith Chong, 20enne olandese. Da capire se verrà aggregato alla squadra di Conte (ma Chong è un’ala-trequartista) oppure verrà mandato in prestito per ambientarsi al calcio italiano. Nel mirino Castrovilli (Fiorentina), Tonali (Brescia) e Pellegrini (Roma).