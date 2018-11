La Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come le prestazioni del croato non siano all'altezza della considerazione che Spalletti ha di lui.



“Ivan Perisic si infastidisce quando c’è chi prova a sottolineare la differenza di rendimento con la maglia dell’Inter e quello con la Croazia. Ma si fa una gran fatica a non evidenziarlo. E non è neppure una questione di numeri, che pure sono sotto gli occhi di tutti: solo due gol in questa stagione, il doppio (e con cinque assist) dodici mesi fa di questi tempi contando solo il campionato. Qui il ragionamento va fatto sulle prestazioni, che non sono all’altezza della considerazione tecnica e fisica che Spalletti (con i dirigenti, ovvio) ha di Perisic”.