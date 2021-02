Come sottolineato dall'Inter sul proprio sito ufficiale, quello vinto domenica dai nerazzurri contro il Milan è un derby di particolare valore. L'ultimo successo con un margine simile in un Milan-Inter si era verificato nell'agosto 2009 (in quell'occasione finì 0-4) nella stagione chiusa con il Triplete. L'ultimo 3-0 dell'Inter al Milan è invece del 1998, gol di Ronaldo e doppietta di Simeone.