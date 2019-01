Dopo le parole d'elogio spese dalla leggenda belga Michel Preud'homme, ora allenatore dello Standard Liegi, che lo ha paragonato a Vincent Kompany, in casa Inter si valuta il futuro di Zinho Vanheusden. A giugno termina il prestito al club belga e, secondo La Gazzetta dello Sport, il classe classe 1999 potrebbe essere inserito nella trattativa con il Pescara per Gravillon o in quella con la Sampdoria per Andersen.