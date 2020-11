Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, piace sempre ai club inglesi, con l’Arsenal interessato all’ex Tottenham. Un ex Gunners, Kevin Campbell, vorrebbe il danese alla corte di Arteta: “Ok, ha giocato col Tottenham, ha sappiamo tutti che qualità ha il ragazzo. Non sta andando bene all'Inter per Eriksen e sono certo che sarebbe un grande colpo per l'Arsenal. Non mi interessa che abbia giocato con gli Spurs, servono giocatori così per diventare grandi” le sue parole a Football Insider.