Ruben Sosa, ex Inter, è intervenuto a footballnews24.it, spiegando: "Credo che la vera fortuna di questa dirigenza straniera è la presenza di Javier Zanetti in qualità di vicepresidente. Zanetti è un uomo di calcio, ha giocato, ha vinto, una certezza e credo che questo scudetto è anche merito suo. Conte ormai conosce i giocatori, 4-5 di questi sono stati protagonisti di una crescita importante, motivo per cui ora l‘Inter può competere anche in Champions il prossimo anno. Muriel, Cavani o Agüero per rinforzare l’attacco? Non è perché sono uruguaiano, ma secondo me Cavani sta bene fisicamente e potrebbe essere un acquisto importante per l’Inter".