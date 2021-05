Thiago Motta, allenatore ex Genoa, è in lizza per la panchina del Lille, capolista in Ligue 1. Come scrive France Football, il club francese pensa all'erede di Galtier, che piace a tanti club, e tra i papabili, oltre a Favre e Lamouchi, c'è proprio l'ex centrocampista dell'Inter.