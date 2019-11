Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, parla a Radio Sportiva di José Mourinho, ex allenatore dei nerazzurri ora sulla panchina del Tottenham: "Prima del suo arrivo, l'Inter era una squadra inespressa. In nerazzurro ha lanciato Santon e Balotelli, ha scelto Eto'o al posto di Ibrahimovic. A Londra può costruire una grande squadra come ha fatto a Milano. Rivedere Mourinho fa un effetto positivo per chi ama il calcio. È un allenatore di fascia alta, era un peccato non vederlo su una panchina. Con lui il Tottenham può diventare un grande club".