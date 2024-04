Un destro secco, all'angolino. E' il solito Hakan Calhanoglu, glaciale dal dischetto, a segnare su calcio di rigore il gol con il quale l'Inter ha trovato la via del pareggio, nella sfida valida per la 31esima giornata di Serie A, contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. Una rete storica, a suo modo, visto che, grazie a questo gol,Fin qui, si era fermata a 30 la Juventus di Conte nel campionato 2013/2014 e la striscia si interruppe con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli nella trentunesima giornata, il 30 marzo.

E’ sempre più un’Inter da record: si tratta del primato di partite consecutive a segno nell’ambito di una stagione a partire dalla prima giornata di un campionato, ma la stessa Inter, considerando la scorsa stagione, è giunta a 39 complessive, comprese le ultime otto giornate della scorsa Serie A.La striscia si è chiusa proprio contro l’Inter con uno 0-0, ma il tecnico livornese era riuscito a fare in tempo a battere quella precedente di 43 partite, sempre della Juventus, ma con Antonio Conte, dalla venticinquesima giornata della stagione 2012/2013 alla, per l’appunto, trentesima giornata del campionato successivo.