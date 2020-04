José Altafini, ex attaccante di Milan, Napoli e Juventus, parla di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e obiettivo del Barcellona, a Mundo Deportivo: “È un buon giocatore, però non è un fenomeno . Solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi e Neymar hanno fatto parte di questa categoria recentemente. È un eccellente calciatore, ma non al livello degli altri”.