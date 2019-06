Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, dice la sua, a Numero-Diez.com, su Conte e sul prossimo centrocampo nerazzurro: "Conte ha dimostrato negli anni di avere grande personalità e di saper dare un gioco preciso nelle squadre in cui è stato. Credo che farà bene, come lui pochi sanno mettere in campo i propri giocatori. Anche a livello di carisma porterà qualcosa in più, quel fattore che forse mancava. È un fuoriclasse della panchina".



SU BARELLA E SENSI - "Abbiamo visto con la nazionale Under 21 che Nicolò Barella ci sa fare, mentre Stefano Sensi lo ha dimostrato in tutta la stagione col Sassuolo. A centrocampo siamo a posto così"