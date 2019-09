Santiago Solari, ex centrocampista di Inter e Real Madrid, parla a Sky Sport di Mauro Icardi, nuovo attaccante del Paris Saint-Germain: "Non lo so, non faccio commenti su questo. Mi piace vedere l'Inter forte, che ha cominciato bene la stagione. Qua a Milano ho vissuto tre anni fantastici, dove abbiamo degli scudetti. Non è facile ora per l'Inter, che deve lottare con Napoli, Juve e Milan. Conte ha portato competitività, tutti vogliamo vedere l'Inter ancora in alto".