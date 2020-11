Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, parla a Sportal.it del futuro della porta nerazzurra, col club meneghino che sta iniziando a pensare al possibile erede di Handanovic: “Prima di salutare Handanovic io ci penserei sempre bene però se parliamo di un discorso in prospettiva, Cragno è davvero un ottimo giocatore. Sarebbe già pronto per difendere i pali dell’Inter, visto che ormai sono diversi anni che gioca in Serie A”.