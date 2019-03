Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, parla di Mauro Icardi a Elleradio: "Inizialmente non ho capito la situazione, il suo comportamento: non riesco a spiegarmi il perché, cosa lo ha spinto a comportarsi in una certa maniera. Secondo me ci sono delle cose non dette, le sapremo a fine campionato: è sempre stato corretto, non comprendo le sue motivazioni. Giocare con Icardi e Lautaro Martinez insieme sarebbe l’ideale".