Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Samp, Parma, Lazio e Inter, parla di Lautaro Martinez: "Lui ha un margine incredibile di miglioramento, è un ragazzo tecnico che ha il fiuto del gol e fa un lavoro importante per la squadra anche in fase difensiva. Si può migliorare sempre, e penso che lui sia il primo a saperlo" le dichiarazioni a Perform Stats News.