Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, parla di Lukaku e Lautaro, coppia gol nerazzurra, tirando in ballo anche Edin Dzeko, accostato ai meneghini in inverno. Queste le sue parole a Tuttosport: "Lautaro e Lukaku tra le coppie gol più forti in Europa? Penso di sì. Il derby lo ha dimostrato una volta di più. Sono contento per Lautaro: quando durante il mercato di gennaio si parlava di Dzeko all’Inter, mi ero pronunciato per il ‘no’. Dzeko avrebbe rotto la magia. L’argentino aveva bisogno di fiducia e le ultime due partite sono certo lo aiuteranno a sentirsi maggiormente ai livelli di Lukaku"