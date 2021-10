Potrebbe essere Ivan Perisic la spalla di Edin Dzeko per la sfida di sabato sera, che vedrà l'Inter di Simone Inzaghi impegnata contro la Lazio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se fosse troppo avventato rischiare Lautaro e Correa, di ritorno dal Sudamerica nella tarda serata di venerdì, sarebbe necessario trovare d’urgenza un partner per il sempreverde Dzeko, unico sicuro del posto. Inutile pensare pure a Sanchez perché per lui il ritorno dal Cile sarà perfino più avventuroso: assieme a Vidal (e Vecino) raggiungerà i compagni in albergo solo sabato, a qualche ora dal match delle 18. Per questo Inzaghi sta provando soluzioni alternative nel laboratorio di Appiano: la più intrigante è l’avanzamento di Perisic sulla linea degli attaccanti in una coppia tutta slava”.