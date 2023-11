L'esterno della Primavera allenata da Chirstian Chivu, Mike Aidoo è stato preallertato in queste ore ed è stato aggregato alla prima squadra dell'Inter allenata da Simone Inzaghi. L'assenza ormai certa di Denzel Dumfries potrebbe far scattare la convocazione per il classe 2005 che è comunque a Lisbona insieme ai compagni di squadra per la gara di Youth League.