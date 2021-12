Le cessioni estive sembravano aver ridimensionato l'Inter, ma a distanza di qualche mese, il campo ha emesso il proprio verdetto: i nerazzurri possono credere allo scudetto e alla seconda stella. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nelle ultime settimane la convinzione di raggiungere il ventesimo titolo, con tanto di seconda stella da aggiungere sulla maglia, è cresciuta esponenzialmente. Anzi, centrare l’obiettivo finale potrebbe cambiare per davvero la storia dell’Inter in questa epoca traballante. Rivincere significherebbe aprire un ciclo e iniziare a demoralizzare la concorrenza domestica. E, ancora, far crescere l’appeal internazionale, ingolosire sponsor e mercati e, soprattutto, partire in prima linea nella prossima Champions. Suning ha scelto di restare in sella dalla Cina indipendentemente dai risultati, ma sa quanto questo secondo titolo sia altamente strategico: sarebbe un gioia italiana, ma pure una catapulta europea”.