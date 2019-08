"Finora della nuova Inter di Antonio Conte lui è un oggetto misterioso o quasi". Così La Gazzetta dello Sport racconta l'inizio nero di Valentino Lazaro in Italia: "Colpa dell’infortunio muscolare alla coscia destra rimediato in allenamento poco dopo essere sbarcato a Singapore, il 18 luglio, Valentino Lazaro, l’uomo da 21 milioni di euro (pagati all’Hertha Berlino) scelto per fare su e giù su tutta la fascia destra, non si è praticamente mai visto. Ha giocato 28 minuti come cambio di Candreva nella prima amichevole stagionale in casa del Lugano, poi l’austriaco di papà angolano e mamma greca ha tenuto a riposo le treccine in tutte le altre sfide ad altezza Champions, tra Manchester United e Valencia. Facendosi rivedere solo contro la Virtus Bergamo e il Gozzano nei due test casalinghi ad Appiano.