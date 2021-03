Come sottolineato da Le10Sport c’è un grande problema per l’eventuale trasferimento di Arturo Vidal all’Inter al Marsiglia dell’ex ct del Cile Sampaoli: il centrocampista guadagna quasi 6 milioni netti all’Inter, troppi per le casse in rosso dell’OM, che anzi vuole fissare un tetto salariale ben al di sotto di quella cifra. Per il possibile matrimonio servirà dunque uno sforzo da parte di Vidal.